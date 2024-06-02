【月下柳に木菟】福井江亭 2584 ミミズク 梟　掛け軸

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本紙約127✕41cm全体約191✕60cm絹：木箱付（識箱）状態：本紙に虫舐め修復跡少々あるも、あまり気にならない程度作者：福井江亭（1866~1937）慶応元年11月23日生まれ。川端玉章に師事して円山派を学ぶ。明治24年日本青年絵画協会,31年日本画会の結成に参加,33年結城素明らとともに无声会を結成した。41年東京美術学校教授。昭和12年3月8日死去。73歳。江戸出身。本名は信之助。別号に天真堂。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物