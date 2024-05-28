ジェジュン　クラウンクラウン　時計　コラボ

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ジェジュンプロデュース クラウンクラウンコラボ時計になります。未使用品ですが電池交換をした為未使用に近いとしております。長期保管品となりますのでご理解のある方でお願い致します。コラボ時計の第2弾 2017年に限定500個で発売されました。シンプルなので男性でも女性でも付けられそうです。■価格：¥22,000（税抜き）■商品番号：JJ-005■時計本体素材：ステンレススチール■ベルト素材：ジェニュイン・レザー■使用宝石：ガーネット■時計本体ケース径：35mm■防水性能：生活防水■文字盤カラー：ホワイト■ムーブメント：クォーツ時計(JAPANMOVEMENT)■付属品：黒の革ベルト・ジェジュンサイン入BOX・保証書■電池交換ずっと無料❗️(詳細はご購入後にお知らせ致します)保証期間は過ぎております。暗所にて保存ケースに入れて保管しておりました。時計は止まっていましたが出品するにあたって製作元にて電池交換しておりますので直ぐに使用出来ます。どうぞ宜しくお願い致します。#ジェジュンムーブメント···クォーツ・電池式文字盤形···ラウンド・丸形カラー···ホワイト