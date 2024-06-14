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TRAKTOR KONTROL S4 MK3 + フライトケース
商品番号 I89623672070
商品名

TRAKTOR KONTROL S4 MK3 + フライトケース
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 31,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使わなくなったので出品します。趣味で始めてみようと思ったのですが、難しすぎてほとんど使っておりません。フライトケースに入れたままで使っていたので、本体に目立った傷はありません。外に持ち出したことはないのですが、引っ越しの時に何かにぶつかったのか、フライトケースのロゴが擦れてしまっています。本体は93,500円、ケースは25,000円ほどで購入しました。ご購入いただいて、発送手続きを済ませたらライセンスの譲渡を行います。また、必要な写真などがありましたらお知らせください。NATIVEINSTRUMENTSTRAKTORKONTROLS4MK3NativeInstruments#NativeInstruments#NATIVEINSTRUMENTSTRAKTORKONTROLS4MK3種類...DJコントローラー
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