早い者勝ち 津軽三味線 初心者セット 極美品 丸さわり付き

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使わない津軽三味線を譲ります。花梨延べ棹太棹合皮丸さわり付きです。その他駒プラ撥勘所シールチューナー等一式揃ったセットですのですぐに弾けます。おまけ程度のケースも付けますがあくまで輸送用考えて下さい。最近の初心者クラスの津軽三味線はなかなかの音しますのでこれから始める方に最適です。