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ホロライブ　フブキカフェ　缶バッジ　白上フブキ
商品番号 L44812042678
商品名

ホロライブ　フブキカフェ　缶バッジ　白上フブキ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フブキカフェのトレーディング缶バッジ中身確認のため開封いたしましたが、未使用品です。濡れ対策と緩衝して発送いたします。ホロライブ白上フブキフブちゃんフブキングフブキカフェタワーレコードタワレコTowerrecords
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