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【小田和正】　フライングハート３つ　Far East Cafe メモ用紙　セット
商品番号 A10886981779
商品名

【小田和正】　フライングハート３つ　Far East Cafe メモ用紙　セット
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♪即購入でお願い致します！申し訳ありませんが、お値下げ交渉はご容赦下さいm(__\"m)【フライングハート】　ハート型発泡スチロール３枚内訳2022年ツアー　「こんど、君と」　１枚　2023年ツアー　「こんどこそ、君と」　２枚小さな穴（元から有りました）（2023年）折れ（2022年）写真3枚目がございます。　【FarEastCafeメモ用紙】ケース入り１・詰め替え用１サイズ：約9.5cm（縦）×約9センチ（横）メモ用紙の枚数は不明ですが、詰め替え用の方が枚数が多いようです。※自宅保管品ですのでお気になさらない方へお譲りできればと思っております。ケースや袋は傷、汚れがあります。あらかじめご了承ください。※フライングハートは厚紙等で補強して発送致します。10/22（日）までの掲載です。(^▽^)/どうぞよろしくお願いいたします。♯小田和正♯小田和正グッズ♯小田和正　ユニクロ♯FarEastCafe♯ファー・イースト・カフェ♯フライングハート
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