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ポケモンカード ギラティナVSTAR UR
商品番号 V49871591490
商品名

ポケモンカード ギラティナVSTAR UR
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,994 円
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商品詳細

ポケモンカードポケカギラティナVSTARUR新品未使用です。トラブル防止のためプレイ用としてご理解お願い致します水漏れ防止、厚紙で折れないように包装してメルカリ便で発送させて頂きます。151VSTARユニバースクレイバーストミモザ　キハダ　ナンジャモスカーレットexバイオレットポケモンカードポケカトレーナーズカードURアルセウスvstarアルセウスurアルセウス#ポケモンカード#ポケットモンスター#漆黒のガイスト#白銀のランス#シャイニースターV#双璧の　#タッグオールスターズ#仰天のボルテッカー#旧裏#トレカ#ポケカ#マリィ#スペシャルアート#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#フュージョンアーツ#25周年#VMAXクライマックス#スタートデッキ100#マリィ#スターターセット#スターバース
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