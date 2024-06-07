ポケモンカード ギラティナVSTAR UR

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商品詳細
ポケモンカードポケカギラティナVSTARUR新品未使用です。トラブル防止のためプレイ用としてご理解お願い致します水漏れ防止、厚紙で折れないように包装してメルカリ便で発送させて頂きます。151VSTARユニバースクレイバーストミモザ キハダ ナンジャモスカーレットexバイオレットポケモンカードポケカトレーナーズカードURアルセウスvstarアルセウスurアルセウス#ポケモンカード#ポケットモンスター#漆黒のガイスト#白銀のランス#シャイニースターV#双璧の #タッグオールスターズ#仰天のボルテッカー#旧裏#トレカ#ポケカ#マリィ#スペシャルアート#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#フュージョンアーツ#25周年#VMAXクライマックス#スタートデッキ100#マリィ#スターターセット#スターバース
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