【希少】ラディック　ブラックビューティLB417KT ソフトケース付き【美品】

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種類···スネアラディックの名器ブラックビューティLB417KTスネアです。14×6.5のハンドハンマードシェル十数年程前に新品で購入したものです。お店で取り扱いがなかったので、取り寄せて購入しました。なかなか店頭に置いてあるお店はないかと思います。大事に使ってきたので、年数の割にはキレイです。これまで出会ってきた中で最高の一台です。ドラムを叩かなくなってしまったので、大事に使って頂ける方にお譲りしたいです。スナッピーはタマの極太42本スナッピーに交換してあるので、繊細なタッチでもハッキリとした粒立ちを再現致します。またチューブラグなので、コシのあるサウンドになっています。（個人的な見解です笑）ストレイナーが少しクセがありまして、若干外側に押し込みながら上げて貰うとスムーズに動きます。テンションボルトを緩みにくくするワッシャーを打面側に付けています。パールのソフトケース（定価7千円程）もお付け致します。余り出回らないスネアかと思いますので、この機会に是非ご検討くださいませ。アクセサリー・パーツ···ケース、バッグ