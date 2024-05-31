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江戸中　鍋島焼　献上品　珍品　染錦蝶々図　　花瓶　名入　青山造　桐共箱
商品番号 T69799843807
商品名

江戸中　鍋島焼　献上品　珍品　染錦蝶々図　　花瓶　名入　青山造　桐共箱
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸中期珍品島津　献上品鍋島焼窯元川副青山作花瓶染錦蝶々図縁が珍品白磁花瓶高台付蝶々図は柿右衛門も手掛けた図ですが手間の掛かる図柄です又白磁部分が綺麗です桐共箱割れかけ、ひびありませんよろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/mobilehome619343.html
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