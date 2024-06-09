イチロー　バブルヘッド人形　シリアルナンバー付き

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···野球サイズ(実測のため誤差はあると思います)高さ180mm幅70mm年数が経っているので劣化、色あせ、キズ、汚れなどはございます。ご承知おき下さい。ヘルメット部のツバに割れたことがあり接着してます。画像を付けてます。バネと頭は取れやすいです。現状は接着してます。
http://narcologia.ru/goods/voiceless362059.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi75147.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln425702.html
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