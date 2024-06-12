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ポケモンカードBOX スノーハザードシュリンク付き
商品番号 J36915735675
商品名

ポケモンカードBOX スノーハザードシュリンク付き
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)新品未使用。丁寧に保管してあります。何かございましたらコメント下さい。是非よろしくお願い致します。
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