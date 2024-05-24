ほぼ未使用 懐石道具 木製漆器 平安 象彦 菊蒔絵 小吸物膳 5客組 共布 共箱

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懐石道具木製漆器平安象彦菊蒔絵小吸物膳5客でございます。購入後，使用機会が無く保管しておりましたので、未使用品かと思われます。撮影の為開封しました。使い勝手の良い上品なお品物です。目立った傷、汚れはございません。とても綺麗なお品物です。共箱薄いのシミございます。サイズ横縦約27.5cm×24.5cm高さ約1cm管理番号B-465★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。