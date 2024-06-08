変身サイボーグ 宇宙人０ (ゼロス) タカラ

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商品詳細
タカラ1998年製ネオ変身サイボーグ１号vsワルグロ星人シリーズ「シルバーグリーンにあやしく光る侵略者・宇宙人０（ゼロス）」アクションフィギュアです。全高約28センチ。未開封ですが経年によるパッケージの擦れ、褪せ等ありますのでご注意ください。
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