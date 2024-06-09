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大谷翔平選手 ホームランソーセージ カード 2016
商品番号 K32613577330
商品名

大谷翔平選手 ホームランソーセージ カード 2016
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手ホームランソーセージカード2016金サイン印刷あり開封後、専用アルバムにて自宅保管しておりました。スリーブに入れて発送します。#大谷翔平#大谷#北海道日本ハムファイターズ#日ハム#ファイターズ#エンゼルス#ホームランソーセージカード
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