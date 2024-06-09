大谷翔平選手 ホームランソーセージ カード 2016

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商品詳細
大谷翔平選手ホームランソーセージカード2016金サイン印刷あり開封後、専用アルバムにて自宅保管しておりました。スリーブに入れて発送します。#大谷翔平#大谷#北海道日本ハムファイターズ#日ハム#ファイターズ#エンゼルス#ホームランソーセージカード
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