EV SXスピーカー用脚フロア 2ペア

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商品詳細
中古品エレクトロボイスSXスピーカー用フロア脚備品で使用しておりました、使用感ありますがまだまだ使えます、音響屋さんいかがでしょうか？佐川急便にて発送予定沖縄/離島地域は発送不可種類...スピーカー
http://narcologia.ru/goods/injure158567.html
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