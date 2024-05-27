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- 掛け軸⑧【虎】※木箱が異なります
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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。父親が営んでいた美術店にて販売しておりましたが、在庫整理の為、出品いたしました。とても良いお品なので、大事に飾ってくださる方にお譲りしたいと願っております。画の部分に少しシミがあります(画像参照)※※こちらの商品は木箱が違います。中身だけで良い方はコメントいただければ、1000円お安くします。幅：約56㎝縦：約184㎝✱箱あり※長いこと箱に保管していた為多少の劣化ございます。画像にてご確認くださり、ご理解の上ご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/perforce754765.html
http://narcologia.ru/goods/approximate803620.html
http://narcologia.ru/goods/capitation607208.html
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