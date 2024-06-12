ポケモンカード レイジングサーフ1BOX

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフ1BOXになります。シュリンク付きの 完全新品未開封品 です。ポケモンセンターのオンライン抽選販売で購入したものです。そのままダンボールで発送致します。すり替え防止の為、返品交換は受け付けていません。他サイトにも出品しておりますので、購入前に在庫確認をお願いします。
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