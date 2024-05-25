ALESIS micron / アレシス マイクロン　ジャンク　　専用バッグ付き

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ALESISmicron/アレシスマイクロン ジャンク 専用バッグ付き起動して音は出ましたが1番右のpushボタンが押しても反応せず、かつすぐ外れますのでパラメータがいじれません。そのためエディットできません。プリセット音も工場出荷状態にできなかったためオリジナルのプリセットではない音がたくさんあります。pushボタン以外のツマミ、スライダー、鍵盤は正常でした。全ての動作確認できてないためジャンク品になります。付属品はアダプター、専用バックです細かな傷があります。写真でご確認ください。仕様■鍵盤：37鍵 ※ベロシティ対応（ノート・オン/オフ時）■音源方式：DSPアナログ・モデリング■同時発音数：8ボイス■パート数：4マルチティンバー■構成：3オシレーター、2フィルター、3エンベロープ・ジェネレーター、2LFO、アルペジエーター、フレーズ・シーケンサー、簡易MIDIレコーダー、ボコーダー■エフェクト：4パート・ドライブ・エフェクト（1パートにつき1基）、マスター・エフェクト（共有）種類···キーボード・シンセサイザー