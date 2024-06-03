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天然肥松製 一文字盆 刳り貫き盆 煎茶長方盆★美しい木目★長さ36.8㎝
商品番号 C54419672617
商品名

天然肥松製 一文字盆 刳り貫き盆 煎茶長方盆★美しい木目★長さ36.8㎝
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然肥松製一文字盆刳り貫き盆煎茶長方盆★美しい木目★長さ36.8㎝★美品5D0218サイズ(約):幅10.9㎝、長さ36.8㎝、高さ2.5cm、重さ195ｇ
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