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- 天然肥松製 一文字盆 刳り貫き盆 煎茶長方盆★美しい木目★長さ36.8㎝
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商品詳細
天然肥松製一文字盆刳り貫き盆煎茶長方盆★美しい木目★長さ36.8㎝★美品5D0218サイズ(約):幅10.9㎝、長さ36.8㎝、高さ2.5cm、重さ195ｇ
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate331748.html
http://narcologia.ru/goods/recommended825390.html
天然肥松製 一文字盆 刳り貫き盆 煎茶長方盆★美しい木目★長さ36.8㎝
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