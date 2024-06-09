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CE71 寺院仏具 真鍮製菊灯一対 50.5cm さざえ仏教美術蝋燭菊燈浄土真宗
商品番号 N21641936440
商品名

CE71 寺院仏具 真鍮製菊灯一対 50.5cm さざえ仏教美術蝋燭菊燈浄土真宗
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 14,640 円
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商品詳細

◎寺院仏具真鍮製菊灯一対50.5cmさざえ仏教美術蝋燭台菊燈浄土真宗真鍮製、菊灯一対の出品です。使用していたものですのでスレキズやヨゴレ等の使用感はございますが目立つイタミやガタツキはなく概ね良好です。写真にてご確認お願いいたします。◎寸法高さ　約50.5cm幅　約15cm重量　約1649g　約1683g※誤差はご了承願います#真鍮製#菊灯一対#仏具#仏教美術#寺院#燈台#灯明台#菊燈#浄土真宗#g703
http://narcologia.ru/goods/moisture420969.html
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