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茶道具 伊勢林作 竹製茶掛 細工彫り『雲悠々水潺々』禅語 茶室飾り★時代物★
商品番号 F51295126327
商品名

茶道具 伊勢林作 竹製茶掛 細工彫り『雲悠々水潺々』禅語 茶室飾り★時代物★
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具伊勢林作竹製茶掛細工彫り『雲悠々水潺々』禅語茶室飾り★時代物★5D0903サイズ(約):横5.7㎝、高さ103.8㎝
http://narcologia.ru/goods/monophonic906212.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis117444.html
http://narcologia.ru/goods/organization249662.html
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