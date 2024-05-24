茶道具 伊勢林作 竹製茶掛 細工彫り『雲悠々水潺々』禅語 茶室飾り★時代物★

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商品詳細
茶道具伊勢林作竹製茶掛細工彫り『雲悠々水潺々』禅語茶室飾り★時代物★5D0903サイズ(約):横5.7㎝、高さ103.8㎝
http://narcologia.ru/goods/monophonic906212.html
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