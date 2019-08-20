ファインチューンペグ４本セット／バイオリン

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Wittnerウィットナー/FinetunePegファインチューンペグRosewoodローズウッド色Violinヴァイオリン用※他でも出品しているので購入前に必ず在庫確認のコメントをください。ローズウッド色は日本国内の販売店で扱われていないようなので海外で購入しました。S/Mの2種類のサイズを購入したので、自分の楽器に使用しなかったMサイズのペグを出品します。ファインチューンペグは調弦のしやすさから初心者向けとうたわれることが多いようですが、ペグのメンテナンスに気を使うストレスを減らすことができると思うので、初心者以外の方にもおすすめです。ヴァイオリン用ペグは２種類のサイズが販売されているので、ご自分の楽器にサイズが合うかご確認ください。ただし、こちらは太いほうのペグなので、大抵の場合は穴を広げれば楽器に合わないことは無いと思います。工具があれば専門家でなくてもペグ交換は可能かと思いますが、できれば専門の楽器店で行うことをお勧めします。ModelNo.270111M04-PFinetune-PegRosewood-ColouredHeadforViolin4/4-3/44pieces,Taper1:30,Dia.atring:8,6mm/0.34\"種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···その他