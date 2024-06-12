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コスベイビー　マンダロリアン　2体セット
商品番号 G40070290175
商品名

コスベイビー　マンダロリアン　2体セット
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コスベイビーマンダロリアンIG-112体セット開封済です。開封後一度中身確認致しました。宜しくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア
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