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山下清 カタツムリ 蜂 2枚セット ペン画 模写
商品番号 E42092832081
商品名

山下清 カタツムリ 蜂 2枚セット ペン画 模写
ブランド名 Espare
特別価格 税込 16,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山下清作のペン画「カタツムリ」と「蜂」です。2枚セット販売になります。祖父の遺品から出てきました。「蜂」は色ペンで銀色紙に描かれています。また、額からは取り出しておりません。鑑定は受けておりませんので、両方とも模写出品とさせていただきます。ノークレームノーリターンです。日本人/人気アーティスト···山下清絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···動物主な画材···その他
http://narcologia.ru/goods/marshal186280.html
http://narcologia.ru/goods/traverse864926.html
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