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- 銀製 SILVER刻印 銀帆船 ヨット 約89g ガラスケース付 D 5194
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商品詳細
大きさ （ケース）高さ約20.5cm 幅約18.7cm×13.5cm（船）高さ約11cm 幅約9cm×3.5cm 重さ約89g（波）高さ約0.6cm 幅約13.8cm×8.7cm 重さ約88g波部分には刻印はありません。ガラスケースの上面にひびが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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銀製 SILVER刻印 銀帆船 ヨット 約89g ガラスケース付 D 5194-
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