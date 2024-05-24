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銀製　SILVER刻印　銀帆船　ヨット　約89g　ガラスケース付　D　5194
商品番号 V92088547372
商品名

銀製　SILVER刻印　銀帆船　ヨット　約89g　ガラスケース付　D　5194
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 15,372 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ケース）高さ約20.5cm　幅約18.7cm×13.5cm（船）高さ約11cm　幅約9cm×3.5cm　重さ約89g（波）高さ約0.6cm　幅約13.8cm×8.7cm　重さ約88g波部分には刻印はありません。ガラスケースの上面にひびが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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