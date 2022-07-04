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商品詳細
プレイ用です。スリーブもそのまま付けさせていただきます。2重スリーブにしていたのをオーバースリーブだけ外したため綺麗だと思います。デッキの内容ギラティナVstar3枚ギラティナV3枚キュワワー4枚ウッウ2枚ヤミラミ2枚かがやくゲッコウガ1枚マナフィ1枚バトルVIPパス4枚ミラージュゲート4枚ロストスイーパー1枚ポケモンいれかえ4枚あなぬけのヒモ2枚すごいつりざお2枚ネストボール3枚ヒスイのヘビーボール1枚アクロマの実験4枚ツツジ1枚ジャッジマン1枚クララ1枚ボスの指令2枚頂への雪道2枚ジェットエネルギー2枚基本くさエネルギー3枚基本みずエネルギー3枚基本ちょうエネルギー4枚
http://narcologia.ru/goods/hesitantly565084.html
http://narcologia.ru/goods/traverse93426.html
http://narcologia.ru/goods/moisture13569.html
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