DC BISHOUJO（DC×美少女） スーパーガール 1/7 スタチュー （…

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#KOTOBUKIYA#スーパーマンDCコミックス#スーパーガール#DCBISHOUJO（DC×美少女）スーパーガール1_7スタチュー（通常版）●新品、完全未開封品❗(日本正規商品)●シュリンクパックをした状態で保管していた為、パッケージの上部に凹みダメージが有りますが、スタチュー本体にはダメージは有りません❗●当方はタバコ吸いません、ペット飼っていません、アロマ使いませ。●発送には、リサイクル材料を使用致しますのでご了承下さい。●海外への発送は出来ません❗●即決価格とさせて頂きますので、宜しくお願い致します。●現状渡しとさせて頂きますので、完璧を求め方はご遠慮して下さい。返品、クレームはお受け出来ません。●ご不明な点が有りましたら、質問して下さい。仕事の都合で、返信が遅くなる場合が有りますので、ご了承下さい。●それでは、宜しくお願い致します。