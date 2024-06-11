美品 掛け軸 大徳寺 矢野一甫作「本来無一物」共箱 禅語 茶掛 年中掛け

サイズ176×30センチ紙本共箱肉筆裏側に一箇所シミがごいますが、全体的に状態良いです。本来無一物（ほんらいむいちもつ）事物は全て空（くう）であるから執着すべきものはない。インテリア和室床の間茶会茶道具茶掛け縁起物書道・習字用品...墨書道・習字用品...墨、筆書道・習字用品...墨、筆、書道セット



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