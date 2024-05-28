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メザスタ ゲンシグラードン ゲンシカイオーガ ソルガレオ ルナアーラ その他
商品番号 P66285148122
商品名

メザスタ ゲンシグラードン ゲンシカイオーガ ソルガレオ ルナアーラ その他
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メザスタ　スーパースター　8枚セット写真の通りの物です。バラ売りしません。素人保管の美品です。あくまで子供が手に取った中古品ですので擦り傷や小傷がある可能性はあります。神経質な方の購入はお控えください。すり替え防止の為返品は受け付けません。匿名配送。即購入OK。常識の範囲内の値下げコメントのみ対応してます。#メザスタ#ポケモン#スーパースター#ゲンシカイオーガ#ゲンシグラードン#ソルガレオ#ルナアーラ#リザードン#アーゴヨン#イベルタル#ゼルネアス#匿名配送
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