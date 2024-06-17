最終値FUJI FILM INSTAX MINI HELLO KITTY チェキ

早い者勝ち最終値下げです。FUJIFILMINSTAXMINIHELLOKITTYcolor:キャラクタピンク動作確認済みです。数回しか使っていません。箱、説明書、ストラップ、おまけのポーチもほぼ未使用、タグ付き#富士フイルム#FUJIFILMHELLOKITTYハローキティコラボ人気モデル···チェキ