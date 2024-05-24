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【新品・未使用】YAMAHA ソプラノサックス用マウスピース　4CM
商品番号 C62007639813
商品名

【新品・未使用】YAMAHA ソプラノサックス用マウスピース　4CM
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,507 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品　未使用】種類···ソプラノサックス用アクセサリー・パーツ···YAMAHAマウスピース　4CMレベル···初心者〜ヤマハ　カスタム　ソプラノサックスに標準装備されているマウスピースです。新品、未使用です。試奏もしておりません。使う予定がないためお譲りします。箱や付属品はありません。どなたかお使いいただける方へ。#ヤマハ#ソプラノサックス用#マウスピース#サックスマウスピース#新品#未使用#4CM#YAMAHA#ヤマハカスタム
http://narcologia.ru/goods/shuttle761625.html
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