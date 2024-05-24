【新品・未使用】YAMAHA ソプラノサックス用マウスピース　4CM

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【新品 未使用】種類···ソプラノサックス用アクセサリー・パーツ···YAMAHAマウスピース 4CMレベル···初心者〜ヤマハ カスタム ソプラノサックスに標準装備されているマウスピースです。新品、未使用です。試奏もしておりません。使う予定がないためお譲りします。箱や付属品はありません。どなたかお使いいただける方へ。#ヤマハ#ソプラノサックス用#マウスピース#サックスマウスピース#新品#未使用#4CM#YAMAHA#ヤマハカスタム