☆軽量(ボディ8/9サイズ) 新機能満載　BEAN IN THE USAのST

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オークションで購入した本体、ネック、指板をクリーニングして綺麗にしました。 その上で、新機能を追加改造、オリジナルモデルにしました。 特徴として、3個のピックアップの配線を工夫し、以下の機能を実現しています。※操作説明書(写真No.10)＊ネックピックアップをセンターピックアッ プ、ブリッジピックアップにプラスして、 通常のストラトには出せない音色を選択 →赤色のプッシュボタン＊ネックとセンターのシングルコイルピック アップの配線をパラレルとシリアルを選択 する機能 ①通常(パラレル) ②シリアル(ハムバッカー的な音色)＊センターとブリッジピックアップの配線を パラレルとシリアルを選択する機能＊ブリッジピックアップのコイルタップ機能\u003c中立付きのミニスイッチ\u003e 1️⃣ブリッジリア 2️⃣ハムバッカー(通常)3️⃣ブリッジフロント\u003c外観、状態\u003e☆塗装色:チェリーレッド☆外観:写真No.9に示したボディ上部の 打痕以外は、新品同様レベルを維持☆フレットは研磨高さ調整済(9分以上残)☆弦高、オクターブ調整済み☆ネックは、ほぼストレート☆弦:新品9-42、即演可能☆トーンアームは欠品☆重量:約2.5kg (通常のストラトボディの8/9サイズ)