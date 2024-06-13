- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- エレキギター
- >
- ☆軽量(ボディ8/9サイズ) 新機能満載 BEAN IN THE USAのST
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
オークションで購入した本体、ネック、指板をクリーニングして綺麗にしました。 その上で、新機能を追加改造、オリジナルモデルにしました。 特徴として、3個のピックアップの配線を工夫し、以下の機能を実現しています。※操作説明書(写真No.10)＊ネックピックアップをセンターピックアッ プ、ブリッジピックアップにプラスして、 通常のストラトには出せない音色を選択 →赤色のプッシュボタン＊ネックとセンターのシングルコイルピック アップの配線をパラレルとシリアルを選択 する機能 ①通常(パラレル) ②シリアル(ハムバッカー的な音色)＊センターとブリッジピックアップの配線を パラレルとシリアルを選択する機能＊ブリッジピックアップのコイルタップ機能\u003c中立付きのミニスイッチ\u003e 1️⃣ブリッジリア 2️⃣ハムバッカー(通常)3️⃣ブリッジフロント\u003c外観、状態\u003e☆塗装色:チェリーレッド☆外観:写真No.9に示したボディ上部の 打痕以外は、新品同様レベルを維持☆フレットは研磨高さ調整済(9分以上残)☆弦高、オクターブ調整済み☆ネックは、ほぼストレート☆弦:新品9-42、即演可能☆トーンアームは欠品☆重量:約2.5kg (通常のストラトボディの8/9サイズ)
http://narcologia.ru/goods/mobilehome894943.html
http://narcologia.ru/goods/composite574054.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect925270.html
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
2023年最新】USA ストラト ネックの人気アイテム - メルカリ
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST-
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST-
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST-
コストコ新商品2023年11月】お試しレビュー付き！「コストコの気になる ...
MJT Official】 VTS 超軽量！ストラトキャスター ヴィンテージ仕上げ ...
Flaxwood AIJA/Trem Hiili Sandblast Black GK-Sustainer Type EMG ...
変わり種アイテム新入荷】｜Chamber Online / Clothing
伊藤真知さんコラボアイテム5選】大人がほんのり可愛く、バランスよく ...
http://narcologia.ru/goods/mobilehome894943.html
http://narcologia.ru/goods/composite574054.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect925270.html
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST - エレキギター
2023年最新】USA ストラト ネックの人気アイテム - メルカリ
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST-
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST-
☆珍品美品軽量 新機能満載 BEAN IN THE USAのST-
コストコ新商品2023年11月】お試しレビュー付き！「コストコの気になる ...
MJT Official】 VTS 超軽量！ストラトキャスター ヴィンテージ仕上げ ...
Flaxwood AIJA/Trem Hiili Sandblast Black GK-Sustainer Type EMG ...
変わり種アイテム新入荷】｜Chamber Online / Clothing
伊藤真知さんコラボアイテム5選】大人がほんのり可愛く、バランスよく ...