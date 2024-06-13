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☆軽量(ボディ8/9サイズ) 新機能満載　BEAN IN THE USAのST
商品番号 B47564584788
商品名

☆軽量(ボディ8/9サイズ) 新機能満載　BEAN IN THE USAのST
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オークションで購入した本体、ネック、指板をクリーニングして綺麗にしました。　その上で、新機能を追加改造、オリジナルモデルにしました。　特徴として、3個のピックアップの配線を工夫し、以下の機能を実現しています。※操作説明書(写真No.10)＊ネックピックアップをセンターピックアッ　プ、ブリッジピックアップにプラスして、　通常のストラトには出せない音色を選択　→赤色のプッシュボタン＊ネックとセンターのシングルコイルピック　　アップの配線をパラレルとシリアルを選択　する機能　①通常(パラレル)　②シリアル(ハムバッカー的な音色)＊センターとブリッジピックアップの配線を　パラレルとシリアルを選択する機能＊ブリッジピックアップのコイルタップ機能\u003c中立付きのミニスイッチ\u003e　1️⃣ブリッジリア　2️⃣ハムバッカー(通常)3️⃣ブリッジフロント\u003c外観、状態\u003e☆塗装色:チェリーレッド☆外観:写真No.9に示したボディ上部の　　　　打痕以外は、新品同様レベルを維持☆フレットは研磨高さ調整済(9分以上残)☆弦高、オクターブ調整済み☆ネックは、ほぼストレート☆弦:新品9-42、即演可能☆トーンアームは欠品☆重量:約2.5kg　　　(通常のストラトボディの8/9サイズ)
http://narcologia.ru/goods/mobilehome894943.html
http://narcologia.ru/goods/composite574054.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect925270.html
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