三尊佛　妙水　共箱　MA752

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縦 約186.0ｃｍ横 約60.0ｃｍ共箱有裏シミ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃掛軸＃軸＃三尊佛＃妙水