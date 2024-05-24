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1枚限定 EPOCH 2022 NPB LUXURY 石田隼都 ブラックパラレル
商品番号 I89020532582
商品名

1枚限定 EPOCH 2022 NPB LUXURY 石田隼都 ブラックパラレル
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア‼︎1枚限定EPOCH2022NPBLUXURY石田隼都ブラックホロパラレル1of12021年東海大相模高校ドラフト4位ジャイアンツの高卒4位、石田選手の1of1です。WBCToppsNow侍ジャパンパリーグプレミアGLORYneoJLPGAインフィニティジェネシスgenesisBBM20231st2nd神化SHINKA佐々木朗希村上宗隆森下翔太井坪陽生林琢真牧秀悟鈴木誠也坂本勇人松川虎生トラウト完全試合perfectgame直筆サインカードgildedbowmanchromeBBMEPOCHPREMIER王貞治大谷翔平佐藤輝明吉田正尚山本由伸鈴木誠也西川龍馬近本光司清宮幸太郎山川穂高松坂大輔千賀滉大山田哲人ディズニー100阪神タイガース横浜DeNAベイスターズ中日ドラゴンズオリックス・バファローズ千葉ロッテマリーンズ東京ヤクルト直筆サインカードクロスサインスーパーパッチjuliorodriguezbobbywittjr.BBMFUSIONStars\u0026legendsprismdonrussメッシロナウドcrownstadiumclubLarsnootbaarヌートバーホロスペクトラプロ野球チップス
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