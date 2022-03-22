アートフレーム ゴールド ブランシュ 絵画　143-095

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#ロミジュリアートフレーム#ロミジュリクリスタルピクチャー※要問 コメントお願いいたします。※専用をお作りさせていただきます。全体：W47×D3.5×H67.5cm重量：約1.0kg材質：光沢パネル・MDF・アイアンメッキフレーム※背面の仕様はアイテムにより異なります。生産国：中国製◆アクリル樹脂を立体的にコーティングし、透明感のあるクリスタルのような輝きを放つアートパネルです。見る角度によりキラキラと光を反射し、飽きさせない美しさがあります。ご自宅に、店舗の飾り付けにと用途は自由自在です。エントランス、リビングを華やかにクールに彩ります。背面には紐やフックをかける金具がございます。また、立て掛けてお使いいただく事ができます。・新品ですが輸入品の為、商品到着時に若干の小傷、汚れ、塗装のムラ等ある場合が御座います。予めご了承くださいます様宜しくお願い致します。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※プロフィール確認をお願いいたします。クリスタルピクチャーマリリンモンローオードリーヘップバーンアンディ・ウォーホルキース・ヘリングイタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イスインテリア猫脚輸入家具 輸入雑貨小椅子イタリア家具 イタリア製雑貨ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココ白家具 姫系ナイトテーブル チェスト サイドテーブルリビング ベッドルーム照明 お花 綺麗 お洒落 カワイイ高級家具 高級雑貨インテリア家具 インテリア雑貨天使 エンゼル エンジェルバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズ妖精 フェアリービンテージ可愛い お洒落 エレガント庭園家具オブジェ 置物ローラアシュレイプリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリイタリア製家具ロココ調 アンティーク調姫 姫家具シチリア 地中海 南欧モダン ホテルスタイルホテルライク143-095