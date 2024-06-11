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新品未使用★絶版ポケットモンスターコレクション39プテラ完全未開封未展示品★
商品番号 T89055304004
商品名

新品未使用★絶版ポケットモンスターコレクション39プテラ完全未開封未展示品★
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♥︎本日は数ある中からま私どもの掲載商品をご覧頂きありがとうございます心より感謝致します☆☆☆★絶版ポケットモンスターコレクション39プテラ完全未開封未展示品★★SHOP陳列品や個人からの入手購入品では無いので不特定多数の手には触れてない商品です■即決即購入OK‼︎送料手数込み　新品未使用未開封★店舗への未展示物★正規品最終入荷★SHOPへの入荷前商品★在庫無くなり次第終了品★次回入手不可能品★メーカー開封止圧着パッケージ★Aランク扱い商品★■最終プライス価格割引き対象外品につき価格交渉はご遠慮願っておりましたご理解の程宜しくお願い致します■新品未使用スケール···その他スケール素材···PVCフィギュア種類···コレクションフィギュア絶版ポケットモンスターコレクション39プラテ(アイテム付)塗装済完全保存版箱入り品から1個のお取引きになります発売元　株式会社トミーMADEINCHINA絶版限定　絶滅品　当時物　塗装済完全保存版　新品未使用未開封　　未展示品　　入手困難品対象年齢7歳以上★★★TOMY製入手困難品★★★●パッケージサイズ：縦約18cm横約10.5cm厚さ約5cm●書込み:なし●状態：購入後は室内にてBOX入れてロッカー保管していました。新品未使用完全未開封の©️任天堂承認トミー公式商品です。倉庫整理に伴い出品することにしました。日焼けや汚れなどはありません美品ですが使用感が気になる方は掲載写真でご確認ください●注意事項:SET販売のみでバラ売り不可●
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