ぶらさげるヤツ(重岡大毅)

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商品詳細
ジャニーズWESTぶらさげるヤツ1度開封済ですがその後箱に入れ保管していました。箱に開封時の折れあり、ボールチェーンなし です。ご了承ください。梱包の際、水漏れ防止等し箱は折りたたんで発送する予定です。即購入○#ジャニーズWEST#重岡大毅#桐山照史#中間淳太#神山智洋#藤井流星#濱田崇裕#小瀧望
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