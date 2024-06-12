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- 輪島塗 角野岩次 作 沈金笹文 蒔絵 花器 ヴィンテージ 花入 新品 です。
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商品詳細
輪島塗角野岩次作沈金笹文蒔絵花器ヴィンテージ花入新品です。花器ですが、輪島塗沈金の美しさを余すとこなく表現した作品です。78ｍｍ角、高さ290ｍｍです。レア レトロ アンティーク 輪島塗 塗芸 塗器 沈金 蒔絵 昭和レトロ 大正浪漫 大正ロマン 花入 ヴィンテージ 花瓶 花器 茶道具 笹文 角野岩次#輪島#輪島塗#輪島塗沈金#輪島塗_沈金#蒔絵#塗芸#塗器#茶道具#昭和レトロ#大正浪漫#ヴィンテージ#アンティーク#花瓶#花器#花入#華道#角野岩次#角野_岩次#岩次#華道#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ブラック装飾...蒔絵種類...花入
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