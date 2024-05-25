ヤマハ　YAMAHA MX49 JBVP01018　★専用保護ケース付き

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ヤマハ | SC-MX49 - アクセサリー - 概要

こちらは2016年頃に購入した商品です。使用する機会が無くなったため出品致します。目立つ傷や汚れ等はございませんが、10枚目の写真のように、ライトに当てると一部の鍵盤に擦れたような傷跡が確認できます。また、説明書等が入ったビニール、梱包シート（9枚目右下参照）に破れがございます。これぐらい気になりませんよという方は、検討していただけるとありがたいです。(*^^*)#ヤマハ#YAMAHAMX49■付属品：専用保護ケース、電源アダプター、説明書等、CubaseAIダウンロードアクセスコード（未使用）オンラインマニュアルディスク（CD-ROM）※2023年8月18日動作確認済み。電源アダプター以外の内容物は購入当時のままです。※購入から数年が経っているため、ケース、梱包シート等に若干ニオイがございます。できる限りクリーニングを行い発送致します。