ハリーポッターグッズセット

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商品詳細
こちらは、ハリーポッターとファンタスティックビーストのグッズです。ハリーポッタースタジオツアーで購入したポストカード４枚セットです。2枚は3Dみたいなポストカードです。光るしのびの地図です。こちらもハリーポッタースタジオツアーで購入しました。後ろのボタンを押すと足跡が光るようになっています。ファンタスティックビーストのフィギュア2点です。未開封です。ファンタスティックビーストの巾着です。こちらは、ハリーポッタースタジオツアーでチョコレートのお菓子が入っていだ巾着です。ガチャガチャで獲得した物5点とランダム商品で出たピンバッチが一点と、ランダム指人形2点。こちらはファンタスティックビーストのものです。ハリーポッターの蛙チョコに入ってたカードです。単品購入可能です。
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