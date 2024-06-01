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ビーダマン　バトルフェニックス
商品番号 L60848870506
商品名

ビーダマン　バトルフェニックス
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 11,249 円
在庫状況 あり

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商品詳細

22日、23日限定で値下げします。スーパービーダマンのバトルフェニックスです。福箱からランダムで12分の一で排出されたメッキ仕様のものです！
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