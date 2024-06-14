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1/200 B747-400 KLM PH-BFA ヘルパプレミアム
商品番号 W10831940363
商品名

1/200 B747-400 KLM PH-BFA ヘルパプレミアム
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 27,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

1/200B747-400KLMPH-BFAヘルパプレミアムherpaWingsPremiumSeriesRoyalDutchAirlines長期保管のため箱に少々劣化が見られますが、本体はきれいな状態です。写真の確認をよろしくお願いします。素人の検品、長期自宅保管のため、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。ご不明な点、ご要望などはコメントからお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi29947.html
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1/200 B747-400 KLM PH-BFA ヘルパプレミアム
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