ロマンティッククラウン⁑ROMANTICCROWN トレカ　ゼベワン　ユジン

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発送は10月23日前後になります⭐︎ご購入後のキャンセルは不可となりますのでご注意ください⭐︎■ZEROBASEONE■■ROMANTICCROWNコラボトレカ■商品:トレカ個数:1枚［梱包方法］スリーブ＋硬質ケース＋防水をし封筒に入れ発送します。［発送方法］ゆうパケットポストmini他商品との同梱の場合は合計から100円引き可能です。※新機能にまとめ買い依頼が出来ましたのでそちらから100円を引いた額で申請お願い致します。•3点同梱200円引き•4点同梱300円引き•5点同梱400円引き※申請の際上記のお値引き額での金額設定が出来ない場合は、ページ作成後こちらから金額変更しますのでお待ち下さい。※専用ページは作成から12時間で削除\u0026ブロック致します。削除前にご購入お願い致します。※ご購入後の同梱への変更はトラブル防止の為出来かねます。［ご注意］海外製品のため初期傷や印刷ミス等ある場合あります。理解のある方のみご購入ください。zb1ZEROBASEONEThe1stMiniAlbumYOUTHINTHESHADEゼベワンアルバムcd封入特典まとめ売りコンプセットYOUTHSHADEデジパックpopupktown4uwithmuusowndwaveサウェサウンドウェーブラキドロトレカソンハンビンジャンハオソクマシューハンユジンキムテレ キムジウンパクゴヌクリッキーキムギュビンゼベワンZEROBASEONE보이스플래닛ZB1ZEROBASEONEゼベワントレカBOYSPLANETボイプラファイナルCGVKCONケタポ ガオートレカ ラキドロラッキードロー ケータウン Oliveyoungオリーブヤング オリヤン CLEAN4CUTPhotoTradingcardsロマクラ ロマンティッククラウン