茶道具　茶碗　平茶碗　\

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⚫︎プロフィールをお読み下さい。通人阿山 平茶碗になります。茶道具を長く続けてきました家族のお道具のひと品になります。経年自宅保管品になります。痛みはなく綺麗です。画像をご確認頂き、ご理解頂けます方にご検討を宜しくお願い致します。画像7枚目にあります様に、浅く花びらの様に凸凹になっております。色は1枚目のお色になります。中古品、自宅保管にご理解の上、宜しくお願い致します。共箱はございません。口径 約15.5cm高さ 約5cm#茶道#華道#裏千家#表千家#煎茶#抹茶#風炉先#初釜#