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茶道具　茶碗　平茶碗　\
商品番号 I37698424881
商品名

茶道具　茶碗　平茶碗　\"阿山\"
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎プロフィールをお読み下さい。通人阿山　平茶碗になります。茶道具を長く続けてきました家族のお道具のひと品になります。経年自宅保管品になります。痛みはなく綺麗です。画像をご確認頂き、ご理解頂けます方にご検討を宜しくお願い致します。画像7枚目にあります様に、浅く花びらの様に凸凹になっております。色は1枚目のお色になります。中古品、自宅保管にご理解の上、宜しくお願い致します。共箱はございません。口径　約15.5cm高さ　　約5cm#茶道#華道#裏千家#表千家#煎茶#抹茶#風炉先#初釜#
http://narcologia.ru/goods/traverse711326.html
http://narcologia.ru/goods/waveform712417.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation239521.html
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