☆大場正男☆「 ヒツジⅡ 」ペーパースクリーン　孔版画　インチサイズ　新品額！

作者：大場正男題名：「 ヒツジⅡ 」技法：ペーパースクリーン 孔版画サイン：ありエディション：なしサイズ：画寸140X95mm状態：中古額縁：新品 額縁外寸：275X225ｍｍ箱あり大場正男 画歴1928年福岡に生まれる。1956年孔版画を始める。同時に銅版画、リトグラフ、木版画、金工、陶芸などの技術を学ぶ。1969年日本版画協会展、版画グランプリ展、CWAJ現代版画展に作品を出品する。1974年現代日本の版画15人展に版画作品を出品する。(ノルウェー・オスロ市)1978年日本美術協会賞を受賞する。1980年CWAJ展で美智子妃殿下ご収蔵。1983年スウェーデン1983年度アカデミー文化賞を受賞する。1992年福岡県美術協会展に版画作品を出品する。1994年エジプト国際日本版画展に版画作品を出品する。第25回世界書票会議と書票展に出席し版画作品を出品する。(イタリア・ミラノ市)1997年文部省検定教科書高等学校用の表紙絵9冊に採用される。1998年第17回国際蔵書ビエンナーレ展で大賞を受賞する。2000年福岡市民文化賞を受賞する。2002年第19回国際ModernExlibris展に版画作品を出品する。2008年死去する。平凡社新書「書物愛蔵書票の世界」に紹介される。作品の主な所蔵先マルメ現代美術センターマルボルク城ミュージアムロサンゼルス・カウンティ美術館ケンタッキー大学種類...その他



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