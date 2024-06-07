美術部の思いで| F6キャンバス、フレーム付き

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○即購入歓迎すぐ発送出来ますタイトル:美術部の思いでF6キャンバス、高校2年生の時美術部だったので初めて油彩を使っていました。なので高校の思い出、初心者が感じられるんです。真正性の証明書もあります。世界に一点物ですオリジナル作品「作家フローフィル」●グラフィックデザイナー、vanfuTシャツデザインコンテスト第12回最優秀賞、神奈川県のメダルデザインコンテスト最優秀賞、フィリピンでアマチュアアーティストのゴルドメダル賞、ロゴやパッケージデザインのご希望な方はコメントしてください^-^18歳から油絵を自分で練習した。画家、パティシエ。宜しくお願いします！#painting#paintingart#paintings#oilpainting#oilpaints#artist#artistic#artwork#artgallery#artcollector#fy#fypp#油彩#油彩画#ペイント#ペインティング#キャンバス#高校絵画の種類···油彩画・油絵主題···静物