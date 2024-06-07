BOSS NS-2 (Noise Suppressor) 電源分配ケーブル付き

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NS-2(NoiseSuppressor)ノイズサプレッサーBOSSローランド使用する機会が最近無くなりましたので出品いたします。ノイズ除去に加えて電源供給もできる非常に使い勝手の高い製品です。サービスで分配ケーブルもお付けします。(写真6)底面（裏蓋ケース）に接着シール跡が残っているのと部分的に小傷や塗装ハゲがありますが、比較的美品かと存じます。ACアダプターによる動作確認済みです。外箱、説明はありませんので、本体と分配ケーブルのみ発送いたします。中古品、使用品である点ご理解頂けますと幸いです。#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_種類···エフェクター・プロセッサー