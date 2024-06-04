余市蒸留所限定 原酒25年 シングルカスク ニッカウヰスキー ...

ニッカウヰスキー北海道余市蒸留所限定原酒25年シングルカスク原材料モルト容量170mlアルコール分54％未開栓でボトルは綺麗なのですが、経年品のため箱に汚れと潰れがあります。発送の際はプチプチに厳重に包み、ダンボールに入れて発送致します。すり替え防止の為、ご到着後のご返品には応じかねます。即日発送可能です。到着指定日等ございましたら購入後のメッセージにご記入をお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



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