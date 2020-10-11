ニュートロ シュプレモ パピー 子犬用 小粒 19㎏

ニュートロシュプレモパピー子犬用小粒19㎏賞味期限2024年2月19日・プロバッグです。新品未使用未開封品※茶色い大袋のプロバッグの為、油シミが出ている場合があります。ご了承ください。※重量物専用の特殊紙に包んだ上で発送させていただきます。※即購入OKです※需給バランスや物価の変動に伴って価格を変更する場合がございますが、個別の価格交渉には対応しておりませんので予めご了承ください。#ニュートロ#シュプレモ#ドッグフード#子犬#子犬用#多頭飼い#大型犬



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