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ELMO リッチ イン チキン 成犬用
商品番号 C76753920620
商品名

ELMO リッチ イン チキン 成犬用
ブランド名 エルモ
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

高タンパク質.大豆不使用-総合栄養食鶏肉を主な原料とし、良質なタンパク質と脂質を調整し必要な栄養バランスに配慮することによって、健康をサポートします。◎良質なタンパク質で健康な筋肉を維持することにより、成犬期の機敏な動きを助ける。◎リノール酸を豊富に含む鶏脂や亜鉛を配合して皮膚や被毛の健康をサポート。◎優れたビタミンバランスにより、本来の免疫力をサポート。3Kgx1賞味期限2025.3.13800gx3賞味期限2025.3.13#半値近く値下げ販売しております。ご了承下さいm(__)m大型犬、多頭犬にいかがでしょうか
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